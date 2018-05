In einem brasilianischen Gefängnis wurden zehn Häftlinge getötet. Quelle: Britta Kollenbroich/dpa

Mindestens zehn Häftlinge sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in einem Gefängnis im Nordosten Brasiliens getötet worden. Die Behörden hätten nach mehreren Stunden die Kontrolle über die Haftanstalt wiedergewinnen können, teilte das Justizsekretariat des Bundesstaates Ceara mit.



Am Wochenende waren 14 Menschen in einer Disco in Fortaleza getötet worden. Beide Zwischenfälle seien Teil von Revierkämpfen, sagte der Vorsitzende des Überwachungsrats der Haftanstalten von Ceara.