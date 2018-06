Rizin, so die Empfehlung, solle konventionellen Sprengstoffen beigemischt oder nach einem Bombenanschlag in einem Bus, einem Restaurant oder Einkaufszentrum ausgebracht werden, um Überlebende und eintreffende Rettungskräfte zu vergiften. In jüngster Zeit registrieren Terrorermittler in Europa, dass in islamistischen Netzwerken die Diskussion über den Einsatz chemischer und biologischer Kampfstoffe zugenommen hat. Sowohl der IS als auch Al Kaida, so scheint es, wollen mit solchen Attacken ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen.