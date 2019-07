Arjen Robben

Quelle: reuters

Arjen Robben hat seine Profikarriere mit sofortiger Wirkung beendet. "Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste. Mein Herz sagt ja, mein Körper nein", sagte der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Bayern München am 30.Juni ausgelaufen war, der Zeitung "Telegraaf".



Der 96-malige niederländische Nationalspieler war in seiner langen Karriere immer wieder von Verletzungen gebeutelt. 2009 war Robben nach München gewechselt und bestritt für den FCB 201 Bundesligaspiele. Höhepunkt war der Gewinn der Champions League 2013.