Plakette mit Komponist Ludwig van Beethoven.

Quelle: Oliver Berg/dpa

2020 feiert Bonn den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und würdigt ihn in seiner Geburtsstadt mit einem großen Kulturprogramm. Zwei Sonderausstellungen eröffnen den Reigen. Robbie Williams wird auf der Hofgartenwiese auftreten. Eine zentrales Projekt ist die "Vollendung" von Beethovens nur in Bruchstücken vorliegender 10. Sinfonie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz.



Zum Kulturprogramm gehört auch ein gemeinsamer Auftritt des chinesischen Starpianisten Lang Lang mit DJ Steve Aoki in Berlin.