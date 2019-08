"In Brandenburg wird sich bei der Wahl entscheiden, ob ein ewiges 'Weiter so' gibt oder das Land sein Schicksal in die Hand nimmt und den Aufbruch wagt und gestaltet", erklärte Baerbock. Mit Blick auf Sachsen sagte die Grünen-Chefin, dort werde die Regierungsbildung "aller Voraussicht nach extrem schwierig". Die dortige CDU sei in ihrem Verhältnis zum Rechtspopulismus gespalten, in sächsischen Kreistagen arbeite sie bereits mit der AfD zusammen. "Wir sehen uns in der Verantwortung, die Politik dieses Landes in der demokratischen Mitte zu halten."