Zur Kanzler-Frage wollte sich Robert Habeck nur indirekt äußern. "Wir haben keine Wahl, sondern sind mitten in einer Legislaturperiode, die schwierig genug ist, und unsere Aufgabe ist, nicht nur nölend am Rand zu stehen und zu sagen 'Lauft mal schneller', sondern eigene Vorschläge zu machen." Es sei anstrengend, Opposition in einem konstruktiven Sinne zu sein. Vor einer Wahl müsse dann von der Partei allerdings Klarheit geschaffen werden.