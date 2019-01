Zudem gab sich der Grünen-Chef selbstkritisch: "Und dann habe ich ein dämliches Video gesprochen, dass gestern hochgeladen wurde." Es sei das zweite Mal, dass ihm solche "Idiotien" passierten. "Und ich habe mich die ganze Nacht gefragt - warum passiert mir so was, wo ich doch eigentlich das Gegenteil will, nämlich bedachtsam und sorgfältig zu sein." Er glaube, es liege an dem Medium Twitter und seinem Umgang damit. Er sei offensichtlich anfällig für diesen aggressiven Ton. "Ich will diese Kurzatmigkeit nicht mehr." Er wolle eine fokussierte, ruhige Politik. Daher werde er auch dort aussteigen.