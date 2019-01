Bei den Wahlen in Ostdeutschland sei es Ziel der Grünen, die Erfolge von 2019 fortzusetzen, "unter den besonderen Bedingungen in Ostdeutschland." Man müsse verstehen, dass es Brüche und Umbrucherfahrungen in den Biografien der Menschen dort gebe.



Und diese Entwicklungen müsse man ernstnehmen. "Auch dass dadurch dort eine Angst entstanden ist, die man nicht abtun darf." Aber man dürfe auch nicht darin verharren. Daher sollte man mit konkreten Angeboten den Alltag verbessern. Das wollten die Grünen tun.



Die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg beschäftigen an diesem Dienstag den Bundesvorstand der Grünen. Der Vorstand will zu den Landtagswahlen und auch zur Europawahl im Mai Beschlüsse fassen. In den ostdeutschen Flächenländern schneiden die Grünen bisher insgesamt deutlich schwächer ab als im Westen. Vorschläge für eine "neue deutsche Gemeinsamkeit" sollen das ändern.