Habeck: Dass der Prozess, wie er in der Endlagersuche jetzt angedacht ist, der bessere ist und der richtigere ist. Ich bin damals so losgelaufen, dass ich gesagt habe – das waren ja Rückbaumaterialien, also Dämmstoffe, Asbestplatten, Baumwolle, Rockwolle, was auch immer dann übrig geblieben ist –, dass die unvorbereitete Diskussion offensichtlich viele Leute überfordert hat, oder in die Angst, den Widerstand getrieben hat. Und danach gab es eine zweite Runde, wo wir den Prozess fachlich begleitet haben und die Kommunen dann in die Verantwortung gegangen sind. Also das hat auch in Schleswig Holstein dann zu einem okayen Ende gefunden.