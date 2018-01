Die Zahl der Masernerkrankungen unterliegt starken Schwankungen. Quelle: Lukas Schulze/dpa

In Deutschland sind im abgelaufenen Jahr etwa dreimal so viele Menschen an Masern erkrankt wie 2016. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.



Demnach wurde das hochansteckende Virus bis zum Ende der 50. Kalenderwoche, also bis zum 17. Dezember, bereits nachweislich bei 919 Menschen diagnostiziert. Im gesamten Jahr 2016 zählte das RKI nur 325 Masern-Erkrankungen. Gegen Masern schützen Impfungen, allerdings gibt es laut RKI bundesweit Impflücken.