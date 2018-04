Laut RKI geht die Zahl der an Grippe Erkrankten deutlich zurück. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grippewelle in Deutschland hat ihren Höhepunkt überschritten. In der vergangenen Woche registrierte das Robert Koch-Institut 25.216 bestätigte Influenzafälle. Das waren nur noch rund halb so viele wie zwei Wochen zuvor (54.151), teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit.



Am stärksten betroffen ist noch der Osten Deutschlands, in allen anderen Regionen gingen die Ansteckungszahlen inzwischen zurück. Bisher sind in dieser Saison 971 Patienten durch Influenza-Viren gestorben.