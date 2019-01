Die Grippewelle nimmt wieder Fahrt auf. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Grippewelle rollt durch Deutschland. In der dritten Januarwoche wurden rund 2.200 Krankheitsfälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet, teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit. Das war der bislang höchste Wert dieser Saison, die offiziell im Oktober begann.



Insgesamt wurden 6.334 Grippefälle gemeldet. Da nicht alle Betroffenen zum Arzt gehen, ist die Dunkelziffer vermutlich weitaus höher. Bisher gab es in Deutschland 20 gemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit Influenza.