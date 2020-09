Plakate zum Coronavirus am Flughafen Berlin-Tegel.

Quelle: Andreas Gora/dpa

Deutschland ist nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin gut vor dem neuen Coronavirus aus China geschützt. An Flughäfen, wo das Virus eingeschleppt werden könnte, sei man dank stetiger Übungen "sehr gut gewappnet", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im ZDF Morgenmagazin.



Falls das Virus nach Deutschland eingeschleppt werde, sei es wichtig, dies früh zu erkennen. Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung sei aber "sehr gering". In Europa wurden bisher nur von Frankreich erste Infektionen gemeldet.