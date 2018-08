Spiecker: Die Dunkelziffer all jener Patienten, die verschriebene Medikamente in der Apotheke zwar abholen, aber nicht einnehmen, liegt bei 30 bis 40 Prozent. Das ist für das Solidarsystem der Krankenversicherung ein teurer Spaß, vor allem, wenn die Medikamente sehr kostspielig sind, wie zum Beispiel bei solchen gegen Rheuma oder andere Immunerkrankungen mit 30.000 Euro Kosten oder mehr im Quartal. Wenn der Patient das Rezept einlöst, das Medikament aber nicht einnimmt, sollte man über digitalisierte Kontrolle in einem gewissen Rahmen und unter engen Voraussetzungen vielleicht doch nachdenken.