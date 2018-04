Ein Roboterwagen von Uber erfasste eine Fußgängerin. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Erstmals ist ein Mensch bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Autos gestorben. Ein Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber erfasste eine Frau. Sie sei ihren Verletzungen erlegen. Das Auto sei laut ABC und "New York Times" in Tempe im US-Staat Arizona autonom mit einem Sicherheitsfahrer am Steuer unterwegs gewesen.



Dass 90 Prozent der Unfälle auf Fehler von Menschen zurückgingen und die Technik autonomer Fahrzeuge sie verhindern werde, ist ein zentrales Argument der Entwickler.