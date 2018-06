Außenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Gregor Fischer/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der Alleingänge von US-Präsident Donald Trump eine viel selbstbewusstere Außenpolitik Europas gefordert. "Wo die US-Regierung unsere Werte und Interessen Europas offensiv in Frage stellt, muss Europa robuster auftreten", sagte Maas in einer Rede zur Zukunft Europas in Berlin.



Die gemeinsame Antwort auf "America First" müsse lauten: "Europe United". "Wenn Europa nicht gemeinsam handelt, wird es bald nur noch behandelt."