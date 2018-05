Lauter Gesang, harte Gitarrenklänge und schnelle Schlagzeugrhythmen: Von Freitag an locken die Zwillingsfestivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" wieder Musikfans aus der ganzen Republik in die Eifel und nach Nürnberg. Rund 80 Bands haben sich bis Sonntag angekündigt, mehr als 100.000 Besucher werden insgesamt erwartet. Im Wechsel treten die Musiker in der Regel bei beiden Festivals auf.