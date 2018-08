Das Neonazikonzert in Mattstedt ist als politische Versammlung angemeldet worden und damit durch das Versammlungsrecht gedeckt. Für die Sicherheit muss deshalb der Steuerzahler aufkommen. In Thüringen kommt das mittlerweile häufiger vor als in jedem anderen Bundesland. Im Jahr 2017 zählte der Verein MOBIT 60 rechtsextreme Veranstaltungen im Freistaat.



Eine Erklärung für diese Häufung ist womöglich die zentrale und gut erreichbare Lage Thüringens in Mitteldeutschland. Hinzu kommt eine bereits bestehende rechtsextreme Infrastruktur aus zahlreichen Immobilien, die als Rückzugsorte und Treffpunkte für die Neonaziszene dienen. Die Akteure der Szene in Thüringen seien erfahrene Organisatoren, so Christoph Lammert vom Verein MOBIT. "Das sind Leute, die das seit vielen Jahren machen, die viel Erfahrung sammeln, die auch genau wissen, wie sie das anmelden müssen und mit Behörden umgehen können."