"Es ist ein trauriger Tag für den Rock and Roll. Malcolm Young war mein Freund und die Seele von AC/DC. Ich hatte eine der besten Zeiten meines Lebens mit ihm auf unserer Europa-Tour 1984", schrieb US-Gitarrist Eddie Van Halen ("Jump") per Twitter. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans (...)", schrieb Whitesnake-Frontmann David Coverdale ("Here I Go Again"). Die US-amerikanische Punk-Band Dropkick Murphys twitterte: "Rocke in Frieden Malcolm. Wir hoffen, dich dort oben wiederzusehen."