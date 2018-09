Natalie Geisenberger am 06.01.2018 in Schönau am Königssee Quelle: dpa

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim deutschen Dreifach-Erfolg ihren fünften Weltcupsieg in diesem Winter eingefahren. Auf ihrer Heimbahn am Königssee gewann sie mit 0,103 Sekunden Vorsprung vor Dajana Eitberger und Junioren-Weltmeisterin Jessica Tiebel.



Weltmeisterin Tatjana Hüfner musste kurzfristig wegen einer Wadenverletzung absagen. Sie wird wohl am kommenden Wochenende auf ihrer Heimbahn in Oberhof wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigen. Zuvor hatten schon die deutschen Doppelsitzer einen Dreifach-Erfolg eingefahren.