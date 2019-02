Natalie Geisenberger

Quelle: dpa

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim Saisonfinale in Sotschi auch den letzten Titel des nacholympischen Winters gewonnen. Die Weltmeisterin feierte ihren sechsten Saisonsieg und sicherte sich vor dem abschließenden Sprint am Sonntag zum siebten Mal in Serie die Kristallkugel der Gesamtweltcupsiegerin.



Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner belegte im letzten klassischen Weltcup-Rennen ihrer Karriere den siebten Platz. Dajana Eitberger landete als Dritte zum vierten Mal in diesem Winter auf dem Podium, Viktoria Demtschenko wurde Zweite.