Filmset mit Bauten des antiken Rom in Cinecittà. Archivbild Quelle: Carola Frentzen/dpa

Der römische Tempel brannte lichterloh: Ein Feuer in den italienischen Cinecitta-Filmstudios hat eine Reihe von Filmkulissen zerstört, die das antike Rom darstellen sollten. Nach Angaben der Feuerwehr waren sechs Löschfahrzeuge im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.



Diktator Benito Mussolini ließ die Studios 1937 am Stadtrand von Rom erbauen. Ihre Blüte erlebte die Cinecitta in den 1950er und 60er Jahren, als dort zum Beispiel "Cleopatra" und "Ben Hur" entstanden.