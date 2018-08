Als der Kopf, der wohl Teil einer vergoldeten Reiterstatue des Kaisers Augustus war, 2009 unter Mühlsteinen begraben in einem antiken Brunnenschacht entdeckt wurde, gab es in Hessen das Schatzregal noch nicht. Stattdessen regelte der Paragraf 984 im Bürgerlichen Gesetzbuch, die so genannte Hadrianische Teilung, den Umgang mit derartigen Funden. Sie besagt, dass dem Finder die eine und dem Grundstückseigentümer die andere Hälfte des historischen Fundes zusteht. Das Land Hessen musste sich also mit dem Landwirt, auf dessen Grundstück der Pferdekopf gefunden wurde, auf eine "angemessene Entschädigung in Geld“ einigen.