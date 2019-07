Zunächst war Rosita als Fortsetzung der erfolgreichen Rosat-Mission in den 1990er Jahren geplant, mit erheblich verbesserten Eigenschaften. Seit der Erkenntnis, dass es im Universum eine geheimnisvolle "Dunkle Energie" gibt, die alles auseinander treibt (Nobelpreis 2011), erkannten die Wissenschaftler, dass das Teleskop auch in Bezug auf dieses Phänomen neue Informationen liefern könnte. Das Design wurde dementsprechend angepasst und der Name um das "e" ergänzt.