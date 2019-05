Röttgen: Nein, das wäre Aktionismus. Es ist nicht die Stunde Deutschlands, oder Frankreichs oder Großbritanniens, sondern die Europäer müssen gemeinsam agieren. Wenn überhaupt etwas möglich ist, dann nur durch eine europäische Stimme der drei Länder, die Teil dieses Abkommens sind, also keine deutsche Einzelaktion. Und zweitens ist die Frage, was hätte der deutsche Außenminister denn in seinem Reisegepäck? Er hat ja nichts zu bieten, also wir müssen klar machen gegenüber dem Iran, dass wir zu dem Abkommen stehen, dass wir nicht akzeptieren, wenn der Iran wieder anfängt die Atombombe zu entwickeln.