CDU-Außenexperte Norbert Röttgen.

Quelle: Sven Braun/dpa/Archiv

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hat den Nahost-Vorstoß von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Eine Anerkennung der Souveränität Israels über die palästinensischen Siedlungsgebiete sei nicht mit dem Völkerrecht vereinbar, sagte er im Deutschlandfunk.



Trumps Plan habe mehr Probleme aufgeworfen als etwas zum Frieden beigetragen. So einen Vorschlag könne man nicht einfach so "als Endstadium präsentieren". Der Vorstoß sei "ein Rückschritt und kein Fortschritt", so Röttgen.