Die Schweiz profitiert vom europäischen Markt, ohne Teil der EU zu sein. Dies wird durch viele bilaterale Verträge mit Brüssel geregelt. Brüssel hat sich hier jahrzehntelang kulant gezeigt, weil es die Hoffnung gab: Irgendwann wird die Schweiz auch EU-Mitglied. Seit die Schweiz klargestellt hat, dass dies nicht passieren wird, hat die EU ihre Haltung geändert. Mittlerweile fordert Brüssel ein Rahmenabkommen, weil es viel zu aufwändig würde, einzelne Verträge immer auf dem aktuellen Stand zu halten.



Doch die Schweizer Regierung will das verlangte Rahmenabkommen vorerst nicht unterzeichnen. Eine Schweizer Delegation hatte den Vertrag mit EU-Unterhändlern ausgehandelt. Wegen großer Vorbehalte von Politikern mehrerer Parteien hatte die Regierung es aber im Dezember nicht unterzeichnet, sondern Konsultationen mit allen Interessierten anberaumt. Das Ergebnis: Es besteht aus Schweizer Sicht weiterer Klärungsbedarf. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat seinen Willen bekundet, Zweifel der Schweiz am angestrebten Abkommen über die gemeinsamen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen auszuräumen. Damit solle sichergestellt werden, dass die Regierung in Bern die Vereinbarung bis 18. Juni billigen könne und die Schweizer Börse in der EU weiter anerkannt bleibe. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an den Schweizer Präsidenten Ueli Maurer zeigte sich Juncker bereit, bestehende Bedenken zu klären. Aber der Vertragsentwurf von November 2018 "wird nicht neu verhandelt".