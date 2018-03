Jennie reist nach Bangladesch und besucht dort ein Flüchtlingslager der Rohingya. In einem Online-Tagebuch berichtet sie von ihrem Erlebnissen. Quelle: ZDF

Es ist staubig, es ist heiß und es stinkt ein wenig nach Exkrementen. Bei meinem ersten Besuch in den Flüchtlingscamps der Rohingya in Bangladesch bin ich überwältigt von den Eindrücken. Egal in welche Richtung ich gucke, die Hütten gehen bis zum Horizont. Etwa 900.000 Menschen wohnen hier. Ein Teil lebt schon seit Jahren hier, 680.000 von ihnen sind seit August angekommen. In aller Eile haben sie sich mit dem bereitgestellten Material von Hilfsorganisationen Hütten aus Plastikplanen und Bambus gebaut. Sie schlafen dort auf Matten auf dem Lehmboden.