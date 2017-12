Die faktische Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, hatte mitgeteilt, das Militär des Landes habe die Aktionen gegen Rohingya-Rebellen gestoppt. Das Militär machte die Rohingya-Rebellen für eine Explosion vor einer Moschee vom Freitag verantwortlich. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hingegen warf dem Militär vor, die Flüchtlinge durch Brandstiftungen im Bundesstaat Rakhine von einer Rückkehr abhalten zu wollen.

Von den insgesamt 700.000 in Bangladesch lebenden Rohingya erkennt die Regierung nur wenige tatsächlich als Flüchtlinge an. Kabinettsmitglied Amir Hossain Amu teilte am Sonntag mit, dies solle sich erstmal nicht ändern. Es gebe "vorerst keine Pläne", den in den vergangenen Wochen angekommenen Menschen einen Flüchtlingsstatus zu geben. "Wir wollen, dass die Rohingya in ihr Land zurückkehren", sagte Amu.