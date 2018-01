"Wir schätzen, dass 60 Prozent der Flüchtlinge Kinder sind - an die 240.000", sagt Christophe Boulierac vom Kinderhilfswerk UNICEF. "Und sie sind in Gefahr. Wir können sie nicht versorgen. Wir versuchen alles, aber die Kinder sind die Verletzlichsten in dieser Situation." Ärzte in Bangladesch starteten ein Impfprogramm – Zehntausende Kinder werden in diesen Tagen geimpft - gegen Masern, Röteln, Polio.