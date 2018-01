Immer mehr Angehörige der Rohingya-Minderheit fliehen aus Myanmar nach Bangladesch. Die Vereinten Nationen fordern mehr Unterstützung für die Flüchtlinge, Tausende Kinder seien betroffen. Angesichts des Konflikts in ihrem Land will Staatsführerin Suu Kyi nicht an der UN-Vollversammlung teilnehmen.