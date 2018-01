Arif Hussein, der vor seiner Flucht an einer staatlichen Schule unterrichtet hat, bringt es auf den Punkt: "Wenn Myanmar mir einen Ausweis gibt, internationale Hilfsorganisationen vor Ort meine Sicherheit garantieren können und ich Hilfe für den Wiederaufbau meines Hauses bekomme, gehe ich natürlich zurück." In wieweit sich Wunsch und Realität vereinbaren lassen, bleibt offen. Genau wie die Frage, was mit den vielen Rohingya geschieht, die nach Ablauf der zwei Jahre noch immer in den Lagern in Bangladesch leben werden. Die Rolle der UN-Flüchtlingskommission in dieser Krise ist beschränkt, die Rückführung findet unter Ausschluss internationaler Überwachung statt. So bleibt UN-Generalsekretär Antonio Guterres nur die Möglichkeit, auf die Dringlichkeit einer freiwilligen Rückkehr zu verweisen und die Hoffnung zu äußern, dass die Rohingya in ihre alten Dörfer zurückkehren können und nicht wieder in Lagern landen. Nur eben in Myanmar.