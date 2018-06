Die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen sprach bei dem Abkommen von Augenwischerei. "Denn die Rückkehrer sollen in Burma (Myanmar) in Lagern zusammengefasst werden, in denen auch weiterhin Apartheid praktiziert werden soll", erklärte die Gesellschaft mit Blick auf die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya in dem buddhistischen Land.