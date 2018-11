Am Mittag notierte ein Fass der Sorte Brent in London bei knapp 71 Dollar. Die Spritpreise in Deutschland könnten damit womöglich weiter steigen. So zahlten Verbraucher am Montagnachmittag dem Portal tanke-guenstig.de zufolge etwa in Baden-Württemberg 1,61 Euro für einen Liter Super und 1,52 Euro für einen Liter Diesel. In Schleswig-Holstein waren es hingegen nur 1,47 Euro beziehungsweise 1,34 Euro. Einige Tankstellen im Westen und Süden mussten wegen Spritmangel sogar vorübergehend schließen oder einzelne Zapfsäulen sperren.