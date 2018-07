"Der nächste Goldrausch findet nicht hier auf der Erde statt, sondern im All", schreibt der amerikanische Physiker Michio Kaku in seinem neuen Buch "The Future of Humanity". Rohstoffreiche Asteroiden seien fliegende Goldminen, so Kaku. Tatsächlich könnten selbst kleinere Asteroiden mit einem Durchmesser von 30 Metern Metalle im Wert von 25 bis 50 Milliarden Dollar enthalten, schätzen Experten.