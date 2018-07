Klinzing: Russlands Staatsfonds hat bereits mehrfach Interesse an einem Anteil an der dann größten börsennotierten Gesellschaft bekundet. Es würde die Kooperation der - neben den USA - beiden größten Ölförderer intensivieren. Obwohl Rosneft auch zum größten Teil in staatlicher Hand ist, wird es bei der Vergabe neuer Förder- und Verkaufslizenzen im Öl- und Gasgeschäft gegenüber Gazprom und Lukoil benachteiligt. Das ist problematisch, weil die Vorkommen in Russland ihren Höchststand bereits überschritten haben und dringend Ersatzinvestitionen geleistet werden müssen. Rosneft ist deshalb dazu "ausersehen", sich zu internationalisieren. So hat man von der italienischen Eni ein Erdgasfeld vor der Küste Ägyptens gekauft, das größte bekannte Gasvorkommen im Mittelmeer. Auch beim Bau einer Erdgaspipeline in Kurdistan hat man die Finger im Spiel.