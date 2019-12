Andreas Scheuer im Berliner Hauptbahnhof.

Quelle: Paul Zinken/dpa/Bild vom 20.12.2019

Verkehrsminister Andreas Scheuer sieht bei der Bahn noch viel zu tun. "Die Bahn muss besser werden", sagte der CSU-Politiker. Die Bahn spielt eine wichtige Rolle im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Scheuer will daher 2020 "Grundsatzfragen" angehen.



"Wir dürfen die Fahrgäste nicht verlieren, die jetzt in so großer Zahl auf die Bahn umsteigen. Um sie zu halten, braucht es neue Angebote bei der Preispolitik, beim Komfort des Buchens und durch den geplanten Deutschlandtakt mit besseren Umsteigeverbindungen."