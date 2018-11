Man will uns einschüchtern, so dass wir den Kampf gegen Korruption aufgeben. Generalstaatsanwalt Augustin Lazare

Er hat ein Absetzungsverfahren gegen Generalstaatsanwalt Lazare eingeleitet, gegen einen, der sich stets schützend vor die Justiz stellt, sich die Einmischung der Politik verbietet. "So zu tun, als hätten Rumäniens Probleme nichts mit Kriminalität oder Korruption zu tun, sondern damit dass Richter und Staatsanwälte ihre Macht missbrauchen - das macht für mich ziemlich deutlich, was das Ziel der Justizreform ist: Man will uns einschüchtern, so dass wir den Kampf gegen Korruption aufgeben" sagt Generalstaatsanwalt Lazare im ZDF-Gespräch.