Italienischer Rentner in Caccamo auf Sizilien

Quelle: imago

Die italienische Regierung hat am Donnerstag Dekrete zur Umsetzung der Mindestsicherung und der Rentenreform beschlossen. "Die Regierung hält ihre Versprechen", sagte Ministerpräsident Guiseppe Conte am Abend bei der Vorstellung der Maßnahmen in Rom, an der auch Contes Stellvertreter, Innenminister Matteo Salvini von der Lega, und Arbeitsminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), teilnahmen.