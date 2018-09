Das Kolosseum im Schnee. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Das Kolosseum in Weiß, Schneeballschlachten auf dem Petersplatz: In Rom hat Schneefall das öffentliche Leben lahmgelegt. Die italienische Hauptstadt zeigte sich am Montagmorgen mit einer Schneedecke überzogen.



Im Zentrum seien zwischen fünf und zehn Zentimeter gefallen, teilte der Wetterdienst 3bmeteo mit. Alle Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Die Millionen-Stadt rief ihre Bewohner auf, sich möglichst wenig fortzubewegen. Ganz Italien ist derzeit von einer Kältewelle erfasst.