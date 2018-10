Italien bewirbt sich um Olympische Winterspiele 2026. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Italien hat sich um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo beworben. Das sagte ein Sprecher des Italienischen Olympischen Komitees (Coni). Coni-Präsident Giovanni Malago habe dies in einem Schreiben an das Internationale Olympische Komitee (IOC) bestätigt. Die Regierung in Rom habe ihre "politische Unterstützung" zugesichert.



Auch die kanadische Stadt Calgary, Stockholm und die türkische Stadt Erzurum bewerben sich um die Winterspiele.