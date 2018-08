Atlantia hat in der Vergangenheit auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Die Italiener wollten sich den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis einverleiben - doch den hatten auch der ACS-Konzern von Real-Madrid-Chef Florentino Perez und dessen deutsche Beteiligung Hochtief ins Visier genommen. Zunächst zeichnete sich ein milliardenschwerer Bieter-Wettkampf zwischen den Kontrahenten ab, doch im März einigten sich die Konzerne auf eine gemeinsame Offerte. Als einer der Architekten der Übereinkunft gilt Atlantia-Chef Giovanni Castellucci.



Hochtief übernimmt danach in einer über 18 Milliarden Euro schweren Transaktion Abertis. Danach sollen die Spanier in einer Holding landen, an der Atlantia eine knappe Mehrheit hält. Zudem sollen sich die Italiener mit 24,1 Prozent an Hochtief beteiligen. Hochtief will die Abertis-Transaktion bis Oktober abschließen, fast alle Aktien haben sich die Essener gesichert, Abertis ist von der Madrider Börse genommen worden. Die neue Gruppe werde eine weltweit führende Position im Bau-, Infrastruktur- und Konzessionsgeschäft inne haben, hatte Perez angekündigt.



Quelle: reuters