Karte: Ukraine - Uschhgorod Quelle: ZDF

Roland Brugos ist so etwas wie der inoffizielle Bürgermeister von Radvanka, einem Stadtteil von Uschhgorod. Er führt uns in eine Bar in der Stadt. Wir sollen hier erst einmal Kwas, einen Brottrunk, der ganz typisch in dieser Region Europas ist, probieren. Auch Uschhgorod, eine Stadt direkt an der Grenze zur Slowakei, hat der Sommer fest im Griff: Die Temperatur steigt heute auf über 30 Grad an, Wind ist nicht vorhanden, nur Staub liegt in der Luft. "Kwas erfrischt", sagt Roland. Doch der Kellner schickt uns gleich wieder weg: Kwas sei ausverkauft, heißt es lapidar. Andere Getränke hat er angeblich auch nicht mehr da.