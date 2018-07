Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (Archiv). Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Italien hat sich mit dem harten Kurs in der Migrationsfrage Gehör bei den EU-Partnern verschafft. Ministerpräsident Giuseppe Conte teilte mit, Malta und Frankreich hätten sich bereit erklärt, jeweils 50 der 450 Geretteten aufzunehmen, die auf zwei Militärschiffen im Mittelmeer festsaßen. Andere Länder sollten folgen.



Italien hatte sich geweigert, das Flüchtlingsboot in einen Hafen einlaufen zu lassen. Die Menschen wurden dann an Bord eines italienischen und eines Frontex-Schiffs genommen.