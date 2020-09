Wegen seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay ist der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho nun doch in Haft gekommen. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte in der Nacht zu diesem Samstag in Asunción mit, sie habe die Festnahme sowie Untersuchungshaft für den 39-Jährigen und seinen Bruder "wegen Verwendung eines staatlichen Dokumentes mit gefälschtem Inhalt" angeordnet.