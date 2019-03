Jubel bei Juventus Turin

Quelle: Alberto Lingria / dpa

Juventus Turin hat doch noch den Sprung ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Die "Alte Dame" bezwang Atletico Madrid mit 3:0 (1:0). Nach der 0:2-Hinspielniederlage ausreichend, um in die nächste Runde einzuziehen.



Mann des Abends war wieder einmal Cristiano Ronaldo, der alle drei Treffer erzielte. Der Portugiese traf zweimal per Kopf (27./48.) und einmal per Elfmeter in der 86.Minute und krönte damit die Turiner Aufholjagd. Für Atletico ist dagegen der Traum vom Finale im eigenen Stadion am 1.Juni geplatzt.