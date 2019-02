Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung bei Juventus Turin

Weltfußballer Cristiano Ronaldo will für Juventus Turin Geschichte schreiben. Der 33-Jährige hoffe, dazu beitragen können, dass Italiens Rekordmeister die Champions League gewinne, die der Klub zum letzten Mal 1996 für sich entschieden hat, sagte der Portugiese bei seiner Vorstellung in Turin.



"Ich versuche den Italienern zu beweisen, dass ich auf maximalem Niveau, an der Spitze spiele. Ich werde mich gut vorbereiten." Nach neun Jahren von Real Madrid zu Juventus zu wechseln, sei eine "einfache" Entscheidung gewesen, weil die Juve "eines der besten Teams der Welt" sei.