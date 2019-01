Auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde kommt die Linke an diesem Sonntag zusammen, um wie immer im Januar an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu erinnern. Tausende werden erwartet. Am Dienstag wird es 100 Jahre her sein, dass Luxemburg und Liebknecht in Berlin ermordet wurden. Beide wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen.

Bildquelle: Britta Pedersen/dpa