Diese Schafe waren nicht an dem Ausflug beteiligt. Archivbild

Quelle: Wolfgang Runge/dpa

Zwei Schafe sind in Niedersachsen beim Scheren geflüchtet - und haben eine zweistündige Sperrung der A1 ausgelöst. Die beiden Ausreißer ließen sich zunächst nicht einfangen und liefen immer wieder auf die Autobahn in Rosengarten südlich von Hamburg, wie die Polizei mitteilte.



Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schäfer und Helfer fingen die völlig übermüdeten Tiere schließlich doch noch ein und brachten sie wieder nach Hause. Über die Staulänge wurde nichts bekannt.