Rosenmontag in Düsseldorf.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Trotz Böen und Regenschauern haben sich an Rosenmontag die Karnevalszüge in den Hochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf ihren Weg durch die Stadt gebahnt. In allen drei Städten verzichteten die Karnevalisten aber auf Pferde.



Mit den Motivwagen bekam die Bundespolitik ihr Fett weg: Der SPD-Dampfer lief in Köln auf den Eisberg "Groko" auf, Kanzlerin Angela Merkel schredderte sich wie ein Bild des Künstlers Banksy. Im Düsseldorfer Zug war sie erstmals nicht mit dabei.